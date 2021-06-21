Казахстанский лоукостер FlyArystan выполнил первый рейс в Узбекистан

21 июня 2021 международный аэропорт «Ташкент имени Ислама Каримова» принял первый авиарейс Казахстанского лоукостера FlyArystan по направлению Туркестан-Ташкент, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

По случаю инаугурационного рейса в международном аэропорту «Ташкент имени Ислама Каримова» был организован брифинг для СМИ Узбекистана. В ходе брифинга представителям авиакомпании FlyAristan были заданы вопросы, касающиеся регулярности полетов в Узбекистан, деятельности и дальнейших планов авиаперевозчика.

Также вице-президент группы FlyArystan Паоло Ричиотти отметил: «Узбекистан славится своим гостеприимством, восточной кухней и богатой историей. Безусловно, это то, зачем будут приезжать казахстанские туристы. В свою очередь, мы с радостью готовы предоставить доступные и комфортабельные перелеты на современных самолетах узбекским путешественникам, бизнесменам и другим.

Деловые пассажиры легко смогут добраться как в Нур-Султан, так и в Алматы, в то время как в столице тюркского мира – Туркестане, желающие смогут посетить не только мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссави и Арыстан баба, построенные великим полководцем Амир Тимуром, но и прокатиться на гандолах, посетить различные шоу-программы и единственный в Центральной Азии летающий театр».

Регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам на самолетах Airbus A320. Стоимость билетов начинается от 870 000 сумов за перелет в один конец, длительность полета составляет 50 минут. Билеты в продаже в мобильном приложении FlyArystan, на сайте flyarystan.com, а также в туристических агентствах Узбекистана.

Стоит отметить, что помимо Туркестана, казахстанский лоукостер предлагает стыковочные рейсы в Алматы и в Нур-Султан.

Напоминаем, FlyArystan – первый бюджетный лоукостер Казахстана, первый рейс которого был осуществлен в мае 2019 года. На сегодня во флоте FlyArystan 10 воздушных судов Airbus A320, которые ежедневно совершают более 70 рейсов по всему Казахстану и за рубеж.