"Аэрофлот" планирует в июле запустить рейсы в Болгарию

Авиакомпания "Аэрофлот" в июле планирует запустить рейсы в Болгарию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас", - отметили в компании.

Продолжается работа по планированию рейсов по открытым оперштабом направлениям, добавили в "Аэрофлоте".

18 июня оперштаб принял решение о возобновлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня, а с 28 июня с Болгарией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Ирландией и Иорданией.