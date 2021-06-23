Российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону – Баку – Ростов-на-Дону, сказали в среду Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По данным источника, отменен рейс, запланированный на 23 июня.

По данным авиаперевозчика, в соответствии с решением авиационных властей рейс отменен по причине нестабильной эпидемиологической ситуации.

"Возврат полной стоимости билетов пассажирам будет выполнен автоматически в ближайшее время. Срок возврата денежных средств на банковскую карту зависит от ее банка-эмитента", - говорится в сообщении авиакомпании.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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