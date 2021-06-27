Тюркский совет может сыграть ключевую роль в реализации международных дорожных перевозок

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет может сыграть ключевую роль в вопросе реализации международных дорожных перевозок (МДП).

Как сообщает Trend, об этом сказал замгенерального секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов в ходе онлайн-заседания рабочей группы по "Электронной системе МДП (eTIR)" с участием представителей Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и таможенных органов государств-членов Тюркского совета.

По его словам, экономический портфель Тюркского совета включает упрощение таможенных процедур, в том числе путем цифровизации транзитных операций.

В ходе заседания представители таможенных администраций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана рассказали о национальных транзитных системах, текущем прогрессе в цифровизации транзитных процедур и применении ИТ-инструментов в рамках процедуры МДП, в частности о пилотных проектах по применению электронного предварительного декларирования МДП (TIR EPD) Международного союза автомобильных дорог (IRU), реализуемых некоторыми государствами-членами (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан).

Представитель отдела транспорта ЕЭК ООН Константинос Алексопулос выступил с докладом о ключевых изменениях и действиях ЕЭК ООН в отношении международной системы eTIR. Он рассказал о международном опыте и практике использования транзитных систем и цифровизации транспортных документов, таких как приложения eTIR и eCMR (электронная накладная).

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о возможностях объединения таможенных информационных систем государств-членов Тюркского совета с международной системой eTIR и обсудили дальнейшие совместные шаги, которые необходимо для этого предпринять.

Напомним, что 15 июня 2021 года состоялось первое заседание рабочей группы по "Электронной системе МДП (eTIR)" в онлайн-форматес участием представителей ЕЭК ООН и таможенных органов государств-членов Тюркского совета.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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