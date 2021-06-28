В Грузии объявлен тендер на строительство участка автодороги в направлении Азербайджана

Транспорт 28 июня 2021 16:33 (UTC+04:00)
В Грузии объявлен тендер на строительство участка автодороги в направлении Азербайджана
Назначен новый региональный менеджер МФК по Южному Кавказу
Назначен новый региональный менеджер МФК по Южному Кавказу
В Грузии объявлен тендер на строительство участка автодороги в направлении Азербайджана
В Грузии объявлен тендер на строительство участка автодороги в направлении Азербайджана
В Грузии наблюдается рост импорта арбузов
В Грузии наблюдается рост импорта арбузов
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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