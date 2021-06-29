БАКУ /Trend/ - Французская компания Alstom обеспечивает безопасность железных дорог Азербайджана.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам управляющий директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов.

По его словам, компания в 2017 году наладила сотрудничество с Азербайджанским техническим университетом с целью найма на работу его выпускников, и сегодня в Alstom работают порядка 30 азербайджанских специалистов.

"Так как локомотивы - это серьезная техника, которая должна находиться в эксплуатации 30-40 лет, мы должны обеспечить их качественное обслуживание путем привлечения молодых специалистов. Ими являются выпускники Азербайджанского технического университета. Указанный срок эксплуатации локомотивов говорит о том, что Alstom на протяжении этих лет будет присутствовать на рынке Азербайджана", - подчеркнул Зейналов.

Он напомнил, что компания Alstom работает в Азербайджане с 1997 года. В 2014 году она подписала с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" контракт на поставку 50 локомотивов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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