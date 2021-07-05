В Бакинский порт прибыл контейнерный поезд из Турции

БАКУ/Trend/ - В Бакинский международный морской торговый порт прибыл очередной контейнерный поезд из Турции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Port Of Baku, прибыл поезд, перевозящий минеральную воду и шоколад из Турции в Китай транзитом через Азербайджан.

«Груз поезда был оперативно перевален. Далее планируется загрузить эти контейнеры на судно "Барыс", принадлежащее морской флотилии Казахстана, оператором которого является дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" – ООО ADY Container. После прибытия в казахстанский порт груз проследует в Китай по железной дороге», – говорится в сообщении Port Of Baku.

Напомним, что общая протяженность маршрута из Турции в Китай по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) составляет 8,693 тысячи километров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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