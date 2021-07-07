Wizz Air возобновляет полеты из столицы ОАЭ в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в столицу Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Wizz Air, с 14 августа 2021 года авиарейсы по направлению Абу-Даби – Баку будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и субботам).

«Вылет из Абу-Даби запланирован на 18:05 (GMT +4), а прилет в Баку – на 21:15 (GMT +4). Обратный вылет из Баку – в 21:55 по местному времени, прилет в Абу-Даби – в 00:55», – говорится в сообщении.

Отметим, что для Абу-Даби Азербайджан находится в «зеленом» списке стран, а это означает, что путешественники по прибытии в Баку и по возвращении в столицу ОАЭ не будут проходить карантин.

Напомним, что у всех пассажиров должна быть распечатанная медицинская справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданная не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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