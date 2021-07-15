Азербайджан по дешевизне услуг такси занимает лидирующие позиции в мире

БАКУ/Trend/ - Стоимость услуг такси в Азербайджане – одна из самых низких в мире, сообщает в четверг Trend со ссылкой на глобальную базу данных Numbeo.

Согласно данным, первое место в мире по дороговизне услуг такси занимает Швейцария – там за один километр пассажиру приходится платить 4,15 доллара, в Японии этот показатель составляет 3,63 доллара, а в Сальвадоре – ровно три доллара.

«В Азербайджане стоимость одного километра проезда на такси составляет 0,44 доллара (или 0,75 маната). Самое дешевое такси в постсоветском пространстве – в Узбекистане, где стоимость услуги составляет 0,2 доллара за 1 км, в России – 0,23 доллара, в Украине – 0,26 доллара, в Молдове – 0,28 доллара, в Беларуси – 0,29 доллара, в Казахстане – 0,35 доллара», – говорится в сообщении.

Напомним, что Numbeo (зарегистрирована в Сербии) является глобальной базой данных потребительских цен по ряду направлений.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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