Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Запуск трансграничной железной дороги создаст прочную платформу для достижения экономического развития стран Центральной и Южной Азии.

Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе церемонии открытия международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», передает Trend.

По его словам, практическим вкладом в формирование благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и роста взаимных инвестиций в Центральной Азии стала бы выработка реализации действенных методов для свободного движения инвестиций, товаров и услуг, формирования развитой системы транспортных коммуникаций и энергетической инфраструктуры.

В связи с этим президент предложил ежегодно проводить межрегиональный форум для обсуждения актуальных вопросов расширения экономического сотрудничества, углубления кооперации и инвестиционного взаимодействия стран Центральной Азии.

«Рекомендации и предложения, выработанные в рамках такого диалога, можно в дальнейшем трансформировать в конкретные проекты и программы, направленные на развитие потенциала и обеспечение устойчивого роста экономик», - сказал Мирзиёев.

Кроме того, президент выступил с инициативой совместного экспертного изучения вопросов по заключению многостороннего соглашения об экономическом сотрудничестве стран региона Центральной Азии.

Он также выступил с предложением о создании современной, эффективной и безопасной транспортно-логистической инфраструктуры Центральной и Южной Азии.

«Ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности регионов призвана стать железная дорога Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар, проект строительства которой уже получил широкую поддержку, в том числе со стороны ведущих международных организаций и финансовых институтов.

Строительство этой железной дороги позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократив сроки и издержки транспортировки грузов между Южной Азией и Европой через Центральную Азию и в страны Содружества Независимых Государств. Запуск трансграничной железной дороги создаст прочную платформу для достижения экономического развития стран Центральной и Южной Азии», - сказал он.

«Кроме того, проект строительства Трансафганского транспортного коридора в перспективе может соединить страны Центральной Азии с Китаем и другими ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это полностью соответствует целям инициативы «Один поезд – Один путь», - добавил Мирзиёев.

В Ташкенте проходит международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», в которой принимают участие свыше 250 представителей более чем 40 стран и международных организаций. Для освещения конференции в столицу Узбекистана прибыли около 90 журналистов и представителей СМИ.

Инициатива укрепления региональной взаимосвязанности была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в контексте новой открытой внешнеполитической стратегии Ташкента.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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