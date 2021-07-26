Азербайджан и Грузия обсудили вопрос возобновления пассажироперевозок автотранспортом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия обсудили возобновление пассажироперевозок автотранспортом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, этот вопрос обсуждался в Тбилиси в рамках смешанного заседания азербайджано–грузинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Кроме того, была обсуждена нынешняя ситуация в сфере международных пассажироперевозок автотранспортом между двумя странами, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики, и пути их решения, перспективы развития этой сферы, состоялся обмен статистическими данными.

Начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве Габиб Гасанов проинформировал грузинскую сторону о проведении в Азербайджане широких реформ в сфере международных грузоперевозок, обновлении нормативно-правовой базы в связи с совершенствованием "разрешительной системы" и новых проектах в этой сфере.

В свою очередь, заместитель директора Агентства наземного транспорта при минэкономики Грузии Николаз Гвенетадзе предложил возобновить регулярные пассажироперевозки автотранспортом с соблюдением правил перевозки пассажиров в условиях COVID-19, установленных соответствующими органами двух стран.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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