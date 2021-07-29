Россия организовала очередной вывозной авиарейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Россия организовала 16-й по счету вывозной авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на посольство России в Ашхабаде.

Так, из Туркменабада в Москву 28 июля вылетели 172 человека.

Напомним, что ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться ранее на родину из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах и предъявление справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

Также была организована обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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