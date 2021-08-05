Наибольший объем грузоперевозок в Узбекистане приходится на автомобильный транспорт

Наибольший объем грузовых перевозок в Узбекистане за январь-июнь 2021 года приходится на автомобильный транспорт, который составил 605,6 млн. тон, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По предварительным данным за январь-июнь 2021 года общий объем грузоперевозок в Узбекистане составил 676,2 млн. т., что на 14,7 процента больше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

По видам транспорта наибольший объем грузовых перевозок приходится на автомобильный транспорт (605,6 млн. т.), за ним следуют трубопроводный (35,5 млн т.), железнодорожный (35,2 млн. т.) и воздушный транспорт (2,8 тыс. т).

Раннее в Госкомстате сообщили, что внешнеторговый оборот Узбекистана за шесть месяцев 2021 года достиг 18,01 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,15 миллиарда (рост на 13,6 процента).

Кроме того, экспорт за отчетный период составил 7,05 миллиарда долларов (рост на 12,3 процента по сравнению с 6 месяцами 2020 года), а импорт - 10,95 миллиарда долларов (14,3 процента). В результате пассивное сальдо внешней торговли составило 3,9 миллиарда долларов.

Также было отмечено, что наибольший объем внешнеторгового оборота был зафиксирован в мае 2021 года на уровне 4,25 млрд долларов США (2,07 млрд долларов США за шесть месяцев 2020 года).