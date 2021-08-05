Наибольший объем грузоперевозок в Узбекистане приходится на автомобильный транспорт

Транспорт 5 августа 2021 11:17 (UTC+04:00)
Наибольший объем грузоперевозок в Узбекистане приходится на автомобильный транспорт

Наибольший объем грузовых перевозок в Узбекистане за январь-июнь 2021 года приходится на автомобильный транспорт, который составил 605,6 млн. тон, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По предварительным данным за январь-июнь 2021 года общий объем грузоперевозок в Узбекистане составил 676,2 млн. т., что на 14,7 процента больше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

По видам транспорта наибольший объем грузовых перевозок приходится на автомобильный транспорт (605,6 млн. т.), за ним следуют трубопроводный (35,5 млн т.), железнодорожный (35,2 млн. т.) и воздушный транспорт (2,8 тыс. т).

Раннее в Госкомстате сообщили, что внешнеторговый оборот Узбекистана за шесть месяцев 2021 года достиг 18,01 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,15 миллиарда (рост на 13,6 процента).

Кроме того, экспорт за отчетный период составил 7,05 миллиарда долларов (рост на 12,3 процента по сравнению с 6 месяцами 2020 года), а импорт - 10,95 миллиарда долларов (14,3 процента). В результате пассивное сальдо внешней торговли составило 3,9 миллиарда долларов.

Также было отмечено, что наибольший объем внешнеторгового оборота был зафиксирован в мае 2021 года на уровне 4,25 млрд долларов США (2,07 млрд долларов США за шесть месяцев 2020 года).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Объем сделок по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысил 200 млн манатов
Объем сделок по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысил 200 млн манатов
Сделки по государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысили 5,5 млрд манатов
Сделки по государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысили 5,5 млрд манатов
Еще одна страховая компания в Азербайджане получила право работать по системе &quot;Зеленая карта&quot;
Еще одна страховая компания в Азербайджане получила право работать по системе "Зеленая карта"
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Народный артист Азербайджана спел вместе с Андреа Бочелли (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:23
Наибольший объем грузоперевозок в Узбекистане приходится на автомобильный транспорт Транспорт 11:17
В Грузии выросло число авиакомпаний, работающих на рынке гражданской авиации Транспорт 11:09
В 2020 году в Казахстане реализован 201 индустриальный проект Казахстан 10:59
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:55
Правительство Азербайджана ускорило восстановление и реинтеграцию Карабаха и Восточного Зангезура Экономика 10:51
Объем сделок по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысил 200 млн манатов Финансы 10:46
Сделки по государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже превысили 5,5 млрд манатов Финансы 10:25
На западе Туркменистана бурят новые скважины на нефтяных месторождениях Энергетика 10:20
В Узбекистане функционирует около 200 предприятий с азербайджанским капиталом - министерство Экономика 10:14
В Азербайджане введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутными войсками (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 10:11
Цифровые услуги Азерсель обеспечивают удобство все большему количеству пользователей! Азербайджан 10:08
Названы причины незначительного объема безналичных платежей в Азербайджане Экономика 10:06
В Узбекистане выявлен еще 951 случай заражения коронавирусом Узбекистан 09:25
Сформирована предварительная оценка платежного баланса Казахстана Казахстан 09:11
Порты Турции перевалили около 8 млн тонн грузов из Греции Турция 09:00
Названы самые вакцинированные страны В мире 08:47
Азербайджанский борец уступил чемпиону мира в четвертьфинале Олимпиады в Токио (Обновлено) Общество 08:28
Оглашены детали строительства Стамбульского тоннеля (Эксклюзив) Турция 08:00
Азербайджанский самолет-амфибия BE-200ЧС отправлен в Турцию (ФОТО) Общество 07:53
Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров США 07:43
В Грузии отмечается рост экспорта отечественных товаров Бизнес 07:14
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 06:46
На Играх в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом Другие страны 06:25
Африке пообещали многомиллиардные затраты на спасение планеты Другие страны 06:01
В Бангладеш 17 гостей на свадьбе погибли от удара молнии Другие страны 05:32
Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных США 05:11
В ДТП с мигрантами в Техасе погибли 11 человек США 04:50
ВВС Израиля нанесли удары по наземным целям на ливанской стороне границы Израиль 04:35
Великобритания ужесточит правила въезда в страну из Грузии и Мексики из-за пандемии Европа 04:18
Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 5,25% Другие страны 04:02
Netflix вводит обязательную вакцинацию для офисных работников США 03:45
В Греции тушат лесной пожар на подступах к объектам Древней Олимпии Европа 03:26
Свыше 80 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте в день траура Арабские страны 02:56
Запуск спутников OneWeb с Куру запланировали на 29 декабря Европа 02:33
Самую важную поддержку в тушении лесных пожаров в Турции оказал Азербайджан - Эрдоган Политика 02:15
Трамп попросил суд воспрепятствовать передаче его налоговых деклараций в Конгресс США 01:51
Власти США могут обязать почти всех въезжающих иностранцев быть вакцинированными США 01:22
ФБР сообщило, что напавший на сотрудника охраны Пентагона покончил с собой США 01:04
Третья группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана сегодня отправится в Турцию Общество 00:40
Утром в Турцию прибудет еще одна группа пожарных из Азербайджана - Чавушоглу Политика 00:15
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40% Турция 00:01
ООН не комментирует призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию В мире 4 августа 23:50
Пожар в Турции подошел к ТЭЦ города Кемеркёй Турция 4 августа 23:42
Благодаря совместным усилиям турецких и азербайджанских пожарных удалось потушить пожары в Денизли (ФОТО/ВИДЕО) Общество 4 августа 23:20
Forbes: Xsolla уволила 150 сотрудников из-за их невовлеченности в работу ИКТ 4 августа 23:14
В Великобритании подросткам начнут делать прививки от COVID-19 Европа 4 августа 22:37
В Испании заявили, что ждут туристов, привитых одобренными EMA и ВОЗ вакцинами Европа 4 августа 22:21
Порты Турции перевалили свыше 7 млн тонн грузов из Украины Турция 4 августа 22:13
Армения пытается втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном - российский эксперт Россия 4 августа 22:08
США и Туркменистан продолжают поддерживать прочные двусторонние связи Бизнес 4 августа 21:55
США выделят около $100 млн на гуманитарную помощь Ливану США 4 августа 21:48
167 лесных пожаров в Турции локализованы - министр Турция 4 августа 21:30
Узбекистан и Индия обсудили вопросы поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства Узбекистан 4 августа 21:18
Объем товарооборота бизнес-сектора в Грузии вырос Бизнес 4 августа 21:16
Совместная ирано-финляндская торговая палата откроется через три недели Экономика 4 августа 21:15
Каждый из нас должен ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности – азербайджанский депутат Общество 4 августа 20:16
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 4 августа 20:14
В Азербайджане за сутки выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека Общество 4 августа 20:04
Нацсовет телерадиовещания Азербайджана подвел итоги конкурса на открытие образовательного телеканала Общество 4 августа 19:45
Владивосток – Санкт-Петербург – Баку: "Тысяча и одна ночь" азербайджанского дирижера Культура 4 августа 19:16
В Ярдымлинском районе продолжается тушение лесного пожара (ФОТО) Происшествия 4 августа 19:14
Международный центр Низами Гянджеви проводит в Турции ряд встреч (ФОТО) Азербайджан 4 августа 19:07
Вакансии по ряду специальностей в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане остались свободными Общество 4 августа 18:51
На заседании Координационного штаба обсуждены вопросы выполнения работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Политика 4 августа 18:41
Бакметрополитен купит сканеры Тендеры 4 августа 18:31
Кандидаты в учителя хотят работать поближе к своему дому, однако это невозможно – Минобразования Азербайджана Общество 4 августа 18:30
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы Политика 4 августа 18:26
Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана Общество 4 августа 18:22
Об открытии школ в Азербайджане пока говорить рано – Минобразования Общество 4 августа 18:19
Грузия поделилась данными по основным экспортным товарам в Россию Бизнес 4 августа 18:18
Обзор экспорта Грузии в Китай с января по июнь 2021 г. Бизнес 4 августа 18:10
Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий Общество 4 августа 18:06
Туркменистан и Таджикистан подписали 19 документов о сотрудничестве Туркменистан 4 августа 18:01
Действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины - депутат Национальной ассамблеи Франции (ФОТО) Политика 4 августа 18:00
О лесных пожарах в Турции, уничтоженных лесах Карабаха и уроках истории... (ФОТО) Азербайджан 4 августа 17:59
Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана Общество 4 августа 17:57
Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения Транспорт 4 августа 17:56
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 4 августа 17:53
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 4 августа 17:49
Министр обороны Азербайджана побывал в новых воинских частях на освобожденных территориях Политика 4 августа 17:47
Снят запрет на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицепродуктов из США Общество 4 августа 17:42
В Азербайджане названо число трудоустроенных за 3 года учителей Общество 4 августа 17:33
В Азербайджане проведено очередное мероприятие в рамках проекта «Мой отец – герой!» (ФОТО) Общество 4 августа 17:28
ИВ Гусарского района направит 470 тыс. манатов на капремонт дорог Строительство 4 августа 17:25
В Анкаре прошло заседание Высшего военного совета Турции Турция 4 августа 17:09
Азербайджан временно ограничил импорт скота из испанской провинции Экономика 4 августа 17:07
Порты Турции перевалили в I полугодии около 300 мотоциклов Турция 4 августа 17:06
Узбекистан и Туркменистан рассмотрели возможность создания приграничных торговых зон Узбекистан 4 августа 17:05
В Азербайджане растет число предпринимателей, присоединяющихся к "Марафону занятости" Экономика 4 августа 16:48
В общественном транспорте Баку начались рейды по проверке использования масок пассажирами Общество 4 августа 16:42
Прогнозируется значительный рост валютных резервов Азербайджана Экономика 4 августа 16:37
Минэнерго Азербайджана изучает опыт норвежской Equinor (ФОТО) Энергетика 4 августа 16:33
Еще одна страховая компания в Азербайджане получила право работать по системе "Зеленая карта" Финансы 4 августа 16:30
Порты Турции перевалили более 8 млн тонн грузов из Испании Турция 4 августа 16:26
Турецкий порт Текирдаг в I полугодии перевалил свыше 8 млн тонн грузов Турция 4 августа 16:13
"Золотые карманные часы" азербайджанского писателя появились в Турции Культура 4 августа 16:07
Узбекистан и Туркменистан договорились о разработке дорожной карты для углубления промышленного сотрудничества Узбекистан 4 августа 16:05
SOCAR поставила в Украину почти 22 тыс. тонн литовского бензина Энергетика 4 августа 15:56
Нацбанк Грузии принял решение повысить ставку рефинансирования Бизнес 4 августа 15:52
Все новости