Открытие таможенных пунктов на азербайджано-российской границе повысит импортно-экспортный потенциал двух стран (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Открытие таможенных пунктов «Самур» и «Ханоба» на азербайджано-российской границе еще больше увеличит импортно-экспортный потенциал Азербайджана и России.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, было сказано в ходе встречи делегации посольства России в Азербайджане с таможенными сотрудниками.

Стороны подчеркнули важность развития торговых отношений между двумя странами, были обсуждены вопросы, связанные с ускорением процесса пересечения границы, а также организация совместных мероприятий по устранению сезонных заторов на таможенных постах.

В то же время были затронуты вопросы об увеличении объемов грузов, перевозимых по железной дороге. Была подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества и оперативного устранения проблем, возникающих при пересечении государственных границ.

Было отмечено, что открытие этих таможенных пунктов еще больше увеличит импортно-экспортный потенциал стран, упростит и ускорит процессы пересечения границ, повысит привлекательность транспортных коридоров в регионе.

Отметим, что на встрече присутствовали начальник Северного территориального главного таможенного управления ГТК Парвиз Рагимов, начальник Управления международного сотрудничества Дилавер Фарзалиев, начальника Главного управления организации работы таможенных пограничных пропускных пунктов Мубариз Мустафаев, советник по таможенным вопросам посольства России в Азербайджане Георгий Песчаных, руководитель Азербайджанского представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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