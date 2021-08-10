Из США в Грузию будут выполняться грузовые авиарейсы

Авиакомпания Silk Way West Airlines будет выполнять грузовые рейсы по направлению Чикаго - Тбилиси - Баку, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, это позитивный факт для экономики Грузии.

«Во-первых, важно, что в Грузию будут выполняться даже грузовые рейсы из США. Во-вторых, это очень позитивный факт для нашей экономики, так как грузовые перевозки, в том числе авиаперевозки, растут. В 2020-2021 годах у нас была очень хорошая динамика в этом направлении», - заявила министр.

Примечательно, что полеты на данном воздушной линии будут выполняться с использованием «Пятой свободы воздуха», принятой в практике международной гражданской авиации, что означает, что азербайджанская авиакомпания будет перевозить часть груза из США сначала в Тбилиси, а затем в Баку.

Соответственно, посадка авиаперевозчика в Тбилиси будет иметь коммерческие цели.