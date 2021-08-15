Австрия назвала перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - Существуют хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между Австрией и Азербайджаном в сфере транспорта, сообщили Trend в федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии.

"В Австрии развит логистический сектор, а Азербайджан - важный узел на Шелковом пути. Австрийские компании являются активными игроками в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом. Кроме того, Австрия - лидер в железнодорожных перевозках, которые являются сектором с растущим потенциалом. Грузовые поезда между Австрией и Китаем в последние несколько месяцев успешно использовали маршрут Шелкового пути через Азербайджан.

Безусловно, существуют хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между двумя странами в этой области. Азербайджан имеет стратегическое расположение в центре южной ветки трансконтинентальных железных дорог. Морской порт Алят на Каспии предлагает дополнительные возможности для роста перевозок", - заявили в министерстве.

Напомним, что в ноябре 2019 года ÖBB Rail Cargo Group - грузовое подразделение Австрийских федеральных железных дорог (ÖBB), порт Баку и голландская группа Cabooter подписали меморандум о взаимопонимании о совместном развитии Среднего коридора, который соединяет Европу и Китай через Турцию и Азербайджан.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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