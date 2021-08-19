Узбекистан опроверг запуск рейсов украинской авиакомпанией в Самарканд

Министерство транспорта Узбекистана опровергло запуск рейсов украинской авиакомпанией Bees Airline в Самарканд, передает Trend со ссылкой на министерство Узбекистан.

Согласно информации, Украинская авиакомпания Bees Airline объявила о начале продаж билетов на рейсы по маршруту Киев-Самарканд-Киев с 9 августа текущего года на веб-сайте авиакомпании и официальных страницах в социальных сетях.

В опубликованном сообщении авиакомпания сообщила, что полеты по маршруту Киев-Самарканд-Киев будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам, начиная с 30 августа 2021 года. В сообщении, распространенном авиакомпанией, не уточняется, в каком порядке (регулярном или чартерном) будут осуществляться рейсы по данному маршруту.

В связи с этим Министерство транспорта Узбекистана сообщило, что со стороны украинской компании Bees Airline не поступало обращений по поводу регулярных рейсов в Республику Узбекистан.

Кроме того, в Агентство «Узавиация» до сих пор не поступало никаких запросов об организации авиакомпанией разовых чартерных рейсов по маршруту Киев-Самарканд-Киев.

«Авиакомпании зарубежных стран для осуществления разовых (чартерных) рейсов на аэродромы гражданской авиации Республики Узбекистан должны получить соответствующее разрешение уполномоченного органа Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан и после этого начать продажу авиабилетов», — отмечается в сообщении Минтранса.

Поскольку отмена рейса по маршруту, объявленному авиакомпаниями в результате отсутствия соответствующего разрешения компетентного органа на выполнение чартерных рейсов, «приводит к возникновению социальной напряженности среди пассажиров».

Министерство транспорта Узбекистана просит иностранные авиакомпании строго соблюдать права пассажиров и обязанности перевозчика.

«На сегодняшний день существует договоренность между авиационными властями Узбекистана и Украины об осуществлении полетов только по направлению «Ташкент - Киев», — добавили в Минтрансе.