"Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок до конца октября на фоне ситуации в Афганистане

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Бангкок до конца октября,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что авиакомпания сначала изменила маршрут рейсов из Москвы в Бангкок и Дели, а потом приостановила полеты в Бангкок на фоне ситуации в Афганистане.

"До конца летнего расписания [приостановлены полеты]", - сообщил представитель авиакомпании, отвечая на соответствующий вопрос.

Классически авиакомпании переходят с летнего на зимнее расписание полетов в конце октября. Ранее сообщалось, что компания планирует вернуть стоимость билетов или перебронирует их для тех пассажиров, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов.