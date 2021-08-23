"Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок до конца октября на фоне ситуации в Афганистане
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Бангкок до конца октября,передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее стало известно, что авиакомпания сначала изменила маршрут рейсов из Москвы в Бангкок и Дели, а потом приостановила полеты в Бангкок на фоне ситуации в Афганистане.
"До конца летнего расписания [приостановлены полеты]", - сообщил представитель авиакомпании, отвечая на соответствующий вопрос.
Классически авиакомпании переходят с летнего на зимнее расписание полетов в конце октября. Ранее сообщалось, что компания планирует вернуть стоимость билетов или перебронирует их для тех пассажиров, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов.
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