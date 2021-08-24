Первая частная авиакомпания Узбекистана запускает чартерные рейсы в Москву

БАКУ /Trend/ - Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запускает чартерные рейсы по направлению Ташкент-Москва-Ташкент, сообщает Trend во вторник со ссылкой на компанию Alltrip.Uz, занимающейся продажей билетов.

"С 27 августа мы вместе с авиакомпанией Qanot Sharq запускаем чартерные рейсы по направлению Ташкент-Москва-Ташкент", – говорится в сообщении.

Стоимость авиабилетов будет составлять от 364 долларов в направлении Ташкент-Москва и от 79 долларов в направлении Москва-Ташкент.

Ранее стало известно, что авиакомпания Qanot Sharq взяла в долгосрочную аренду два подержанных самолета Airbus A320-200 у американской компании Air Lease Corporation.

Компания Qanot Sharq была зарегистрирована в 1998 году и специализируется в области грузовых и пассажирских авиаперевозок. С 2003 по 2012 годы она арендовала самолеты Ил-76 у Национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" и выполняла чартерные рейсы. В этот период времени компанией было перевезено более 150 тысяч пассажиров. После передачи всех Ил-76 министерству обороны Узбекистана сертификат эксплуатанта Qanot Sharq был приостановлен.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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