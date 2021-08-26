Чистый убыток АО "Грузинская железная дорога" сократился вдвое

БАКУ /Trend/ - Чистый убыток АО "Грузинская железная дорога" в январе - июне 2021 года сократился с 66 до 32 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Доходы АО составили 277,6 миллиона лари (89 миллионов долларов), увеличившись на 32 миллиона лари (10 миллионов долларов) по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Операционная прибыль выросла на 28 процентов по сравнению с январем - июнем 2020 года и превысила 93,2 миллиона лари (30 миллионов долларов).

Структура доходов АО в первом полугодии выглядит следующим образом:

- грузоперевозки - 217,55 миллиона лари (70 миллионов долларов), рост на 10,6 процента;

- логистические услуги - 34,3 миллиона лари (11 миллионов долларов), рост на 18,5 процента;

- пограничный налог на железнодорожные вагоны - 5,15 миллиона лари (1,6 миллиона долларов), снижение на 26,4 процента;

- аренда вагонов - 2,4 миллиона лари (770 тысяч долларов), снижение на 58,7 процента;

- пассажирские перевозки - 3,89 миллиона лари (1,2 миллиона долларов), снижение на 24,6 процента;

- прочие обслуживающие компании - 14,3 миллиона лари (4,6 миллиона долларов), рост на 725 процентов.

Грузоперевозки АО в январе - июне составили шесть миллионов тонн, увеличившись на 500 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В целом транзит грузов по железным дорогам Грузии в отчетный период составил 3,5 миллиона тонн, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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