Российский лоукостер перенес начало прямых авиарейсов из Перми в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Nordwind перенесла открытие прямых авиарейсов из Перми в Баку на шестое октября.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Авиакомпания планировала начать полеты в столицу Азербайджана из Перми с 18 августа.

Напомним, что в настоящее время из Перми в Баку летает авиакомпания «Уральские авиалинии». Она совершает рейсы по данному направлению раз в неделю (по четвергам).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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