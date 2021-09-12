Единый оператор Транскаспийского торгового маршрута упростит перемещение товаров - эксперт

БАКУ /Trend/ - Если у Транскаспийского торгового маршрута появится единый оператор, это намного упростит перемещение товаров. Об этом сказал Trend эксперт по Центральной Азии, научный консультант Московского центра Карнеги, выпускник программ CarnegieBeijing Young Ambassadors и CarnegieEndow Central Asian Futures Темур Умаров.

По его словам, также в этом случае будут упрощены и бюрократические моменты, такие как документооборот между странами.

Эксперт отметил, что единый оператор ускорит обмен товарами между странами, находящимися на этом маршруте.

Ранее Казахстан предложил создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута совместно с Азербайджаном.

Об этом написал в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане.

Султанов сообщил, что в ходе встреч, проведенных в Баку, он пригласил азербайджанских коллег к участию в реализации проектов промышленной кооперации в действующем и проектируемых казахстанских приграничных торгово-логистических центрах (Хоргос, Центральная Азия, Алатау и др), а также в разработке нового торгово-логистического хаба на базе действующей морской портовой инфраструктуры на Каспии.

Министр подчеркнул, что задачей единого оператора станет координация всех транзитеров по маршруту Азия-Европа и в обратном направлении, формирование единого тарифа для всего коридора, что является просьбой самого бизнеса, для которого такой тариф значительно облегчит торговую логистику.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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