В Азербайджане спущен на воду новый нефтяной танкер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) спустило на воду нефтяной танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ASCO.

Танкер построен на Бакинском судостроительном заводе по заказу пароходства.

По словам председателя ASCO Рауфа Велиева, которые приводятся в сообщении, "Академик Хошбахт Юсифзаде" является третьим танкером, построенным на Бакинском судостроительном заводе по заказу пароходства.

Ранее на этом заводе были построены и сданы в эксплуатацию танкеры "Лачин" и "Кельбаджар".

"За последние восемь лет наша флотилия пополнилась 18 новыми судами. Также размещены заказы на постройку еще 10 подобных кораблей на Бакинском судостроительном заводе, Работы в этом направлении будут продолжены", - сказал Велиев.

Также было отмечено, что концепция нового нефтеналивного танкера была разработана совместно с Одесским морским инженерным бюро и специалистами ASCO.

Танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" имеет длину 141, ширину - 16,9 и высоту - шесть метров. Экипаж судна состоит из 15 человек, а скорость составляет 10 узлов в час.

Судно имеет шесть танков общей емкостью 9 212 кубометров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Судно оснащено двумя двигателями Wartsila, мощностью 1,2 тысячи кВт каждый.

Отметим, что в церемонии спуска судна на воду приняли участие председатель ASCO Рауф Велиев, генеральный директор судостроительного завода Иманверди Гасанов, сотрудники обеих предприятий.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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