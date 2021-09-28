Turkish Airlines занимает второе место в Европе по числу авиарейсов

Флагман гражданской авиации Турции компания Turkish Airlines занимает второе место в Европе по суточной статистике авиарейсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадлу, говорится в отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL).

Национальный авиаперевозчик Турции в период с 20 по 26 сентября выполнял в среднем 1 200 рейсов в сутки.

Первое место на континенте по числу выполняемых авиарейсов занимает ирландская Ryanair - 2 341 рейс в сутки. Третье место у британской Easyjet – 1 058 авиарейсов.

Еще одна турецкая авиакомпания Pegasus - на 10-м месте с 464 рейсами.

​​​​​​​За указанный период в Европе было совершено 167 487 авиарейсов.