THY - один из лидеров рынка гражданской авиации периода пандемии

Флагман гражданской авиации Турции – Turkish Airlines входит в число авиакомпаний, выполнивших наибольшее число рейсов в период пандемии COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в отчете Boeing о текущих рыночных перспективах мировой авиационной отрасли.

Генеральный директор Boeing Turkey Айшем Саргын сообщила, что за последнее десятилетие сектор гражданской авиации Турции продемонстрировал более высокие темпы роста, нежели другие рынки.

По ее словам, авиационный сектор является одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, так как в этот период наблюдалось глобальное замедление роста авиаперевозок.

«По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL), THY вошла в число авиакомпаний, выполнявших наибольшее число рейсов в регионе даже в этот сложный период», - сказала Сырган.

Генеральный директор Boeing Turkey отметила прочный фундамент, сложившийся в авиационной сфере Турции.