ПАО "КАМАЗ" огласило планы поставок грузовиков в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - ПАО "КАМАЗ" планирует поставить в Азербайджан 500 единиц седельных тягачей, сказали Trend в пресс-службе автоконцерна.

По данным источника, ПАО активно продвигает новую линейку автомобилей КАМАЗ на рынке Азербайджана.

"Так, на полях прошедшей в июле 2021 года бизнес-миссии российских компаний вниманию азербайджанской стороны были представлены представители нового семейства автомобилей КАМАЗ К5, в том числе флагман компании КАМАЗ 54901, и была достигнута договоренность поставить в Азербайджан 500 единиц новой техники", - сказали в пресс-службе компании.

Также было отмечено, что на данный момент прорабатывается схема финансирования проекта.

Отметим, что с 2000 года и до сегодняшнего дня ПАО "КАМАЗ" поставило в Азербайджан более пяти тысяч единиц автотехники. В числе лидеров компания выделяет самосвальную линейку с моделями 6520 и 65115.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev