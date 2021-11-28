Между логистической компанией Азербайджана и РЖД планируется подписание меморандума

БАКУ /Trend/ - 10 декабря 2021 года между азербайджанской логистической компанией Alliance Logistics и АО "Российские железные дороги" планируется подписание меморандума.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления Alliance Logistics Натиг Гейдаров.

По его словам, подписание этого документа поспособствует запуску на полную мощность совместного с РЖД проекта "Агроэкспресс".

"Наша компания является экспедиторской компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Мы сотрудничаем со всеми железнодорожными структурами постсоветского пространства. АО "Российские железные дороги", в частности, РЖД Логистик являются нашими партнерами. На данный момент мы работаем над проектом "Агроэкспресс", который поспособствует увеличению товарооборота между нашими странами. В рамках этого проекта планируется осуществлять и транзитные перевозки", - сказал Гейдаров.

Он также отметил, что сервисная услуга проекта "Агроэкспресс" будет оказываться предпринимателям, работающим в агроиндустрии.

"Товары (в основном фрукты и овощи) этих предпринимателей очень быстро и эффективно будут поставляться до конечного потребителя. Запуск этого проекта поспособствует избежанию возможных задержек на границе, как в случае транспортировки автомобильным транспортом", - подчеркнул председатель правления.

Гейдаров заявил, что первый поезд в рамках проекта "Агроэкспресс" уже запущен.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev