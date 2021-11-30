На бакинском заводе завершен ремонт паромного судна

БАКУ /Trend/ - На судоремонтно - строительном заводе "Зых" завершен ремонт паромного судна "Шеки", входящего в состав флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили во вторник Trend в ASCO, в ходе ремонта были заменены три вспомогательных двигателя, отремонтированы главные двигатели, трубопроводная система и судовое оборудование.

"Во время докового ремонта была произведена замена поврежденных участков подводной и надводной части корабля, а также осуществлены работы по покраске", - говорится в сообщении.

По окончании ремонтных работ судно успешно прошло ходовые испытания и было сдано в эксплуатацию.

Отметим, что паромное судно "Шеки" имеет длину 154,47 и ширину 18,3 метра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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