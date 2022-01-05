В Азербайджане стоимость перевезенных ж/д транспортом грузов превысила $2,8 млрд
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Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)
Продолжаются своповые поставки газа в рамках контракта между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном - иранский министр
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале
При поддержке Фонда Гейдара Алиева лица с ограниченными возможностями здоровья выступили на Expo 2020 Dubai (ФОТО)