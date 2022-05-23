Значение Среднего коридора растет в связи с нынешней геополитической ситуацией в регионе

БАКУ /Trend/ - Значение Среднего коридора растет, что, в особенности, связано с нынешней геополитической ситуацией в регионе.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на круглом столе в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и созданием азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"На повестке дня Азербайджана и Казахстана много новых вопросов. Одна из таких инициатив, как Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Значение этого проекта растет, в особенности в связи с нынешней геополитической ситуацией в регионе", - сказал Шафиев.

По его словам, уже существуют соглашения об упрощении таможенных процедур, и есть потенциал для дальнейшего развития.

Он подчеркнул, что тесное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном должно активно развиваться.