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Российская авиакомпания увеличила частоту полетов из Москвы в Гянджу

Транспорт Материалы 13 июля 2022 11:14
Российская авиакомпания увеличила частоту полетов из Москвы в Гянджу

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Москвы в Гянджу до пяти раз в неделю.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию, рейсы выполняются по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«В этом году мы нарастили количество рейсов в Азербайджан. В расписании компании есть прямые маршруты в Гянджу и Нахчыван из Москвы, в Баку - из Грозного, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы. А по уже имеющимся маршрутам увеличиваем количество рейсов, чтобы наши пассажиры могли беспрепятственно путешествовать», - говорится в сообщении Utair.

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