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Азербайджан экспортировал по Транскаспийскому международному транспортному маршруту нефтяной кокс в Китай

Транспорт Материалы 8 августа 2022 10:33 (UTC +04:00)
Азербайджан экспортировал по Транскаспийскому международному транспортному маршруту нефтяной кокс в Китай

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества компании ADY Container и ООО "Азералюминий" из Азербайджана в Китай по железной дороге экспортирован зеленый нефтяной кокс, передает Trend со ссылкой на ADY Container.

В сообщении отмечается, что груз по маршруту Гянджа - Пинъюань был доставлен в 50 40-футовых контейнерах. Вагоны с контейнерами, следовавшие по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), были доставлены из порта Алят в казахстанский порт Актау фидерным судном "Барыс", а оттуда - в Китай через территорию Казахстана.

Отметим, что проект реализуется в соответствии с меморандумом о совместных перевозках, подписанным между ADY Container и ООО "Азералюминий".

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