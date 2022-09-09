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Объем перевозок по коридору Север-Юг не соответствует существующему потенциалу - Дмитрий Зверев

Транспорт Материалы 9 сентября 2022 12:20 (UTC +04:00)
Объем перевозок по коридору Север-Юг не соответствует существующему потенциалу - Дмитрий Зверев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Объем перевозок по коридору Север-Юг не соответствует тому потенциалу, который есть у всех трех стран - Азербайджана, России и Ирана.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Trend.

По его словам, Север-Юг - это более короткий маршрут в перевозке грузов в различных направлениях.

«Прогноз потока грузов до 2030 года говорит о заинтересованности перевозчиков к маршруту. Каждой стране-участнице необходимо вести работы по модернизации транспортной инфраструктуры, что позволит использовать действующий потенциал коридора в полной мере (15 млн тонн в год). Мы готовы рассматривать вопросы госфинансирования и кредитования для достижения поставленных целей», - сказал Зверев.

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