В Казахстане ускорят создание инфраструктуры для запуска транспортного коридора Центр–Юг

БАКУ /Trend/ - В Казахстане ускорят создание инфраструктуры, необходимой для запуска транспортного коридора Центр – Юг, передает в среду Trend.

Соответствующее поручение правительству дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Карагандинской области.

«Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю Правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган», - сказал Токаев.

По его словам, ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток.

«Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дорогу необходимо приступить в следующем году. Также поручаю отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска», - подытожил он.