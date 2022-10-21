Выросли грузоперевозки по Транскаспийскому транспортному маршруту

БАКУ /Trend/ - Объем перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор, ТМТМ) за 9 месяцев 2022 года вырос в 2,7 раза.

Об этом стало известно в ходе заседания Международной ассоциации ТМТМ, прошедшего в Тбилиси под председательством главы АО «НК «КТЖ» (Казахстанские железные дороги) Нурлана Сауранбаева, передает Trend в пятницу со ссылкой на «КТЖ».

Отмечено, что благодаря общим усилиям членов ассоциации, объем перевозок грузов по маршруту ТМТМ за 9 месяцев 2022 года вырос в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн 84 тыс. тонн.

Большая доля роста пришлась на экспорт. Объем экспортных перевозок из Казахстана по маршруту вырос в 7,9 раза.

Участниками заседания был выработан ряд мер для обеспечения дальнейшего роста объемов контейнерных перевозок по Среднему коридору и предоставлению благоприятных условий на маршруте.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами Ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая ж/д администрации, порты, судоходные и логистические компании из 8 стран.