Средний коридор играет большую роль в транспортировке грузов из Китая в Европу - Харун Ончу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На фоне пандемии и геополитической ситуации Средний коридор играет большую роль в транспортировке грузов из Китая в Европу через территории стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал на пресс-конференции логистический директор группы компаний Albayrak Харун Ончу.

По его словам, геоэкономические изменения и нынешние реалии требуют создания новых, альтернативных маршрутов.

«Инвестиции Albayrak в Бакинский порт являются важными с точки зрения расширения транзитных возможностей порта, в частности совместная работа Albayrak и Бакинского порта сократит время ожидания, повысит эффективность Среднего коридора, увеличит количество судов», - сказал он.

Ончу подчеркнул, что Albayrak инвестирует в реализацию двух проектов в Бакинском порту на сумму 30 миллионов долларов.

«Инвестиции в строительство терминала минеральных удобрений позволят Азербайджану удовлетворить потребности в оперативной перевалке этого вида грузов в другие страны. Запустить этот терминал планируется к концу первого квартала 2023 года», - добавил он.