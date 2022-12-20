ADY Express увеличила транспортировку грузов в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года ООО "ADY Express" транспортировало 220 тысяч тонн грузов Узбекистана.

Об этом сказали в понедельник Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express.

По данным источника, этот показатель вырос на 125 тысяч тонн, или более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"98 процентов перевезенных грузов пришлись на долю транзитных грузов. Около 200 тысяч тонн перевезенных грузов Узбекистана составили экспортные, а остальные - импортные. Перевозки осуществлялись по Каспийскому морю", - сказали в ООО.

Было также отмечено, что нынешнем году ADY Express продолжило работу по расширению деловых связей.

"Расширение сотрудничества с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании. В течение нынешнего года мы приняли участие в ряде важных мероприятий, проведенных в Узбекистане, и смогли наладить бизнес-контакты в этой стране. В результате удалось увеличить объем грузоперевозок с Узбекистаном", - добавили в ООО.