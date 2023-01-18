Опорный блок платформы Azeri Central East погружен на баржу для отправки в море (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Опорный блок платформы Azeri Central East - ACE ("Центральный Восточный Азери") погружен на баржу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) "STB-1".

Как сообщили в среду Trend в ASCO, опорный блок платформы ACE, построенный на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева погружен на баржу "STB-1" для отправки в море.

"Вес опорного блока платформы ACE составляет 16 тысяч тонн, а высота — 153 метра. Этот объект включает в себя три вертикальные трубы - для закачки воды, экспорта нефти и экспорта газа", - отметили в ASCO.

Отметим, что проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей в сутки. Платформа ACE будет поддерживать добычу нефти на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на уровне выше 400 000 баррелей в сутки до конца 2020-х годов.

В рамках проекта на участке моря, где глубина составляет около 140 метров, между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери» будет сооружена новая добывающая, буровая и жилая платформа из 48 шахт. Проект также включает в себя новые подводные трубопроводы. Для транспортировки добываемых на платформе нефти и газа на Сангачальский терминал эти линии будут подключены к действующим подводным экспортным трубопроводам АЧГ «Фаза 2». Опорный блок будет сооружен в море на глубине 137 метров.