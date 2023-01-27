Названо число отремонтированных на Биби-Эйбатском заводе судов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на судоремонтно-строительном заводе "Биби-Эйбат" было отремонтировано 98 судов.

Как сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", на 25 судах был проведен капитальный ремонт, на 43 – доковый ремонт, на 30 – текущий ремонт. 82 из них принадлежат ASCO, 3 - морской транспортной флотилии и 13 - другим организациям.

"Ремонтные работы проводились в соответствии с требованиями международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов ASCO", - сказали в ЗАО.

Было отмечено, что ASCO предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии.

"Основными направлениями деятельности судоремонтно-строительного завода «Зых», а также завода «Биби-Эйбат» являются ремонт судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовление различных запасных частей на основе заказов", - сказали в пресс-службе ЗАО.