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AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

Транспорт Материалы 22 февраля 2023 15:05 (UTC +04:00)
AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться еженедельно.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Москва-Гянджа-Москва-Баку будет выполнен 17 марта. AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам.

С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург–Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.

С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте – по средам и четвергам соответственно.

Более подробно узнать о расписании полетов, а также забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.

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