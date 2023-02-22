AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться еженедельно.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Москва-Гянджа-Москва-Баку будет выполнен 17 марта. AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам.

С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург–Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.

С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте – по средам и четвергам соответственно.

Более подробно узнать о расписании полетов, а также забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.