AZAL намерен расширить свою маршрутную сеть

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в перспективе намерено расширить свою маршрутную сеть, увеличив общее количество своих направлений до 85.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в интервью Азертадж первый вице-президент AZAL Самир Рзаев.

По его словам, если в 2022 году рейсы осуществлялись по 36 направлениям, то в нынешнем году предусмотрено увеличение маршрутной сети до 62 направлений.

"Наша основная география полетов – это Европа, Азия и Ближний Восток", - сказал Разев.

Он также отметил, что с начала 2022 года по настоящее время Национальный авиаперевозчик Азербайджана выполняет рейсы в Актау, Ташкент, Самарканд, Ургенч, Фергану, Амман, Прагу, Сиань и другие города мира. Кроме того, увеличена частота полетов, выполняемых AZAL в города России и Турции. Также, запланированы полеты по многим новым направлениям. С марта этого года AZAL начнет выполнять полеты в Алматы, Астану, Волгоград, Сургут, Самару, Екатеринбург и Новосибирск. А уже с мая авиаперевозчик будет летать в Барселону, Вену и Париж.

Касаясь деятельности региональных аэропортов, Самир Рзаев также отметил, что в рамках расширения полетов в региональные аэропорты Азербайджана ведутся переговоры с низкобюджетной авиакомпанией WizzAir. Кроме того, Азербайджан готов предоставить региональные аэропорты иностранным авиакомпаниям в качестве базовых.

Также в рамках организации туров в Шушу запланировано открытие регулярных рейсов в Физулинский международный аэропорт.