Названо число выполненных рейсов самого крупного паромного судна на Каспии

БАКУ /Trend/ - Паромное судно "Азербайджан" с момента сдачи в эксплуатацию совершило 322 рейса.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", за все время судно транспортировало 1 073 железнодорожных вагона, 2 596 легковых автомобилей, 10 178 грузовых автомобилей и 11 159 пассажиров.

Отметим, что судно «Азербайджан» вошел в список 50 лучших кораблей мира согласно рейтингу «Significant Ship 2021» Британского Королевского общества морских инженеров (RINA).

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого марта 2021 года принял участие в церемонии спуска на воду паромных судов типа Ro-Pax - "Азербайджан" и "Академик Зарифа Алиева", построенных на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Судно имеет длину 154,5, ширину - 17,7 и высоту 7,5 метра. На сегодняшний день оно превосходит по своей грузоподъемности другие паромы на Каспии. Паромное судно может перевозить до 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 большегрузных автопоездов.