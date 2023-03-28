ЕС с 2035 г. запретит продажу новых автомобилей на бензине и дизеле

БАКУ /Trend/ - Совет ЕС во вторник утвердил новые целевые показатели Евросоюза по сокращению углеродных выбросов автомобилей: с 2030 по 2034 годы углеродные выбросы новых легковых автомобилей должны быть сокращены на 55% по сравнению с 2021 годом, к 2035 году - на 100%.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник решении Совета ЕС.

Фактически это означает запрет продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.

"Совет ЕС утвердил постановление о более жестких нормах углеродных выбросов для новых автомобилей и фургонов. Новые правила ставят целью снизить выбросы от дорожного транспорта, которые представляют собой самую высокую долю выбросов среди всех видов транспорта. Они также предоставят импульс к переводу автоиндустрии на нулевые выбросы, продолжая обеспечивать инновационный подход. Новые нормы определяют следующие цели: уровень выбросов в 2030-2034 годах для новых автомобилей должен быть сокращен на 55% для автомобилей и на 50% для фургонов по сравнению с уровнем 2021 года. С 2035 года уровень углеродных выбросов должен быть сокращен на 100%", - говорится в сообщении.

Важным элементом нового законодательства станет создание в ЕС правил регистрации автомобилей на "углеродно-нейтральном топливе", например на водороде. Продажа таких авто сможет продолжаться после 2035 года наряду с электромобилями.