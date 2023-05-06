Азербайджан закупит современные общественные транспортные средства и новые системы управления ими - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - В целях расширения транспортной инфраструктуры городов Азербайджана ведутся работы по закупке современных общественных транспортных средств и новых систем управления ими.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

Он отметил, что сегодня Азербайджан продолжает развитие этого сектора, и основы данного развития были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым.

«Великий лидер Гейдар Алиев заложил основу крупнейших международных проектов в транспортной отрасли. Так, на сегодняшний день эффективно функционируют такие коридоры, как Восток - Запад, который соединяет Европу с Азией. За последние 20 лет нашим правительством реализованы также проекты Баку - Тбилиси - Карс, построен современный морской порт в Аляте. Продолжаются активное развитие и интеграция Азербайджана в мировую экономику», - сказал министр.