На трассе Баку-Губа-граница с Россией организуется весогабаритный контроль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 45-м километре автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией в сотрудничестве с турецкой компанией ASELSAN организуется весогабаритный контроль

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что с учетом инженерных характеристик автомобильной дороги в первую очередь планируется установить 19 весов по правую и левую полосы дорог в 11 местах. Эти работы планируется завершить к октябрю следующего года. На втором этапе планируется установить еще 29 весов справа и слева от полос движения в 20 местах. Также здесь будет создан единый центр управления по сбору данных", - сказали в ведомстве.

Таким образом, станет возможно выявление крупногабаритного или тяжеловесного транспортных средств, и принятия соответствующих мер.

Отметим, что автомобильная дорога Баку-Губа-граница с Россией является составной частью международного транспортного коридора Север-Юг. Ее протяжённость составляет 152 километра.