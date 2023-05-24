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Запущен грузовой авиарейс между Великобританией и Вьетнамом транзитом через Туркменистан

Транспорт Материалы 24 мая 2023 07:30 (UTC +04:00)
Запущен грузовой авиарейс между Великобританией и Вьетнамом транзитом через Туркменистан

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменские Авиалинии" начинает выполнять рейсы по первому грузовому маршруту, открытому между Великобританией и Вьетнамом, транзитом через Туркменистан.

Как передает Trend со ссылкой на официальный источник, новый маршрут выполняется авиакомпанией "Туркменские Авиалинии" и в настоящее время является единственным грузовым маршрутом между Великобританией и Вьетнамом.

Для перевозки грузов будет использоваться самолет Airbus A330-200 грузоподъемностью 30 тонн.

Еженедельные грузовые рейсы, выполняемые туркменским авиаперевозчиком, будут осуществляться из лондонского аэропорта Станстед каждую среду вечером, затем вылетать из международного аэропорта Ашхабада (Туркменистан) в четверг утром и прибывать в международный аэропорт Ханой Ной Бай (Вьетнам) в четверг днем.

Отметим, что парк "Туркменских Авиалиний" в этом году пополнился двумя грузовыми самолетами Airbus A330-200, оптимизированными для перевозки грузов различной конфигурации на большие расстояния.

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