БТК расширяют для привлечения большего количества грузов в Средний коридор

БАКУ /Trend/ - Принимаются необходимые меры по ускорению темпов строительства на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с целью увеличения потенциала грузоперевозок.

Как сказали в пятницу Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", структура привлекла новых подрядчиков для ускорения ремонтно-восстановительных, реконструкционных и строительных работ для завершения проекта в кратчайшие сроки на участке БТК, проходящем через Грузию, протяженностью 183 километра, со сложным географическим рельефом.

"Ремонтно-восстановительные работы на железнодорожной линии на участке в горно-лесистой местности Марабда-Карцахи со сложным рельефом, первоначально введенной в эксплуатацию в 2017 году, были начаты в рамках мер по обновлению дорожного хозяйства, увеличению пропускной способности линии и безопасности движения. В итоге проводимые ныне работы сыграют важную роль в доставке в Европу еще большего количества грузов из Китая и Центральной Азии. Быстрая доставка грузов из Азии в Европу всего одной перевалочной операцией через Азербайджан существенно отличает БТК в региональной транспортной сети. Кроме того, в настоящее время линии полностью электрифицированы, строительство железнодорожной линии в основном завершено, на 12 станциях осуществляются работы по электроснабжению, установке оборудования связи и сигнализации", - сказали в АЖД.

В целях скорейшего завершения указанных работ, как сказали в ЗАО, с середины мая на линии временно ограничена перевозка грузов.