Железнодорожную линию БТК расширяют для привлечения большего количества грузов в Средний коридор (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Принимаются необходимые меры по ускорению темпов строительства, осуществляемого на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с целью увеличения потенциала грузоперевозок.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» привлекло новых подрядчиков для ускорения ремонтно-восстановительных, реконструкционных и строительных работ и завершения проекта в кратчайшие сроки на участке проходящей через Грузию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс протяженностью 183 км и сложным географическим рельефом.

Следует отметить, что ремонтно-восстановительные работы на проходящем по горно-лесистой местности со сложным рельефом участке Марабда-Карцахи указанной железнодорожной линии, первоначально введенной в эксплуатацию в 2017 году, были начаты в рамках мер по оздоровлению дорожного хозяйства, увеличению пропускной способности линии и безопасности движения. В итоге проводимые ныне работы сыграют важную роль в доставке в Европу еще большего количества грузов из Китая и Центральной Азии.

Так, более скорая доставка грузов из Азии в Европу всего одной перевалочной операцией через Азербайджан существенно выделяет важность БТК в региональной транспортной сети.

В настоящее время линии полностью электрифицированы, строительство железнодорожной линии в основном завершено, на 12 станциях осуществляются завершающие работы по электроснабжению, установке оборудования связи и сигнализации, административным зданиям для работников станций, современным вспомогательным коммуникациям.

В целях скорого завершения указанных работ с середины мая на линии временно ограничена перевозка грузов.