Туркменистан и Латвия обсудят перспективы развития транспортного корридора ТРАСЕКА

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Латвия обсудят перспективы развития международного транспортного коридора ТРАСЕКА, сообщает Trend.

Об этом сказал директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, выступая с отчетом на заседании правительства, состоявшемся 26 мая 2023 года.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к следующему заседанию туркмено-латвийской рабочей группы по сотрудничеству в транспортной сфере, которое пройдет с 12 по 16 июня текущего года в Латвии.

Он отметил, что в ходе встречи планируется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития устойчивой транспортной системы между Европой и Центральной Азией.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие взаимовыгодных партнерских отношений с зарубежными странами является одним из приоритетов внешней политики страны.

Отметив, что Туркменистан принимает активное участие в эффективном использовании существующих транспортных коридоров, глава государства дал поручения руководителю ведомства по решению задач в этой сфере.