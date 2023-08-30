Рейсы AZAL по маршруту Баку-Тбилиси задержались

БАКУ/Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Тбилиси со вчерашнего дня, были задержаны рейсы J2-9237 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» и J2-9225 «Buta Airways», входящей в состав AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, передает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

После улучшения погодных условий в городе пассажиры обоих рейсов вылетели в Тбилиси.

По правилам авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов были предоставлены необходимые удобства, включая напитки и питание.